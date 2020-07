De nombreuses discriminations inconscientes

Comment combattre la discrimination à l'embauche - © fizkes - Getty Images/iStockphoto

Cette réalité ne concerne pas que les personnes d'origine étrangère en Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi celles "qui ont un certain âge, qui sont jeunes, les femmes, les femmes en situation de monoparentalité, des travailleurs avec un handicap". Ces critères rendent plus difficile l'entrée sur le marché de l'emploi "et quand on combine ces critères, c'est encore moins évident" remarque Actiris.

Selon la responsable du service anti-discrimination d'Actiris, ce racisme encore présent est parfois conscient mais inconsciemment. De nombreux préjugés par l'imaginaire, la société, les films, peuvent influencer la manière dont on recrute. Ainsi, on pense souvent qu'une personne de 60 ans ne sera pas productive ou qu'un jeune ne travaillera pas avec le même sérieux par exemple.