Comment choisir et cuisiner sa volaille pour Noël ?

La dinde n'est pourtant plus la seule volaille que l'on trouve sur la table à cette date festive. Carlo De Pascale nous donne donc ses conseils pour préparer ce repas si nous optons pour de la volaille durant les fêtes.

Noël est évidemment la fête toute désignée pour manger de la viande de saison comme de la biche ou du chevreuil mais bien plus souvent, pour déguster la traditionnelle dinde de Noël.

Enfin, on peut choisir du pigeon ou de la caille, pourtant peu employés à Noël. "La caille ça fait une petite portion individuelle qui a beaucoup d'allure dans l'assiette" certifie le chroniqueur.

Outre ceux-ci, on recense évidemment la dinde , mais aussi le dindonneau , le dindon ou encore la pintade . Cette dernière est maigre mais conserve beaucoup de goût. "Il en faudra plusieurs" note Carlo. "C'est quand même une volaille noble. On se rapproche du faisan ou du gibier au niveau du goût".

Choisir sa volaille dépend de la chaire que vous souhaitez goûter et du nombre de personnes qui participent au repas. Voici donc la liste des volailles, accompagnées de leurs avantages et inconvénients :

Quel label choisir ?

"Le problème des labels en Belgique c'est qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau des appellations d'origine protégée" annonce Carlo De Pascale, la plus connue étant le poulet de Bresse, un poulet évidemment très cher.

Carlo propose comme alternative à un meilleur prix le "Label rouge". "C'est un label très ancien et français qui a une assez bonne garantie. On atteint presque le niveau d'exigence du cahier des charges bio : pour tout ce qui est durée d'élevage notamment", un label qu'on trouve également en grande distribution.

Pour la Belgique, le chroniqueur pointe la coopérative Coprosain qui propose le poulet de Gibecq, un poulet qui tutoie déjà les 2 kilos.

Autre choix selon Carlo : la Ferme de Julien à Piétrebais. "Comme on ne peut pas faire de chapon en Belgique, il fait du coq au lard. C'est un coq. Il fait tout comme si c'était un chapon, sauf qu'il n'y a pas de castration".

"En revanche, au niveau de l'alimentation, on lui donne de la bonne nourriture, du lait, tout ce qu'on donne à un chapon et surtout on lui donne du temps, des mois pour pousser" précise-t-il.