Comment camoufler nos petites imperfections du quotidien ?

"Le bon plan à avoir sur vous, ce sont des papiers matifiants , des petites feuilles magiques qui vont agir comme un papier buvard sur les visages luisants , absorber le trop-plein de sébum et matifier la peau illico presto", recommande Valérie.

Pour rectifier le tir, les soins matifiants sont la solution n°1 pour unifier le teint. Attention, par contre, au fond de teint qui bouche les pores et aggrave généralement le problème.

Pour réduire cette sudation des mains, l’utilisation d’ un anti-transpirant en gel, lotion ou crème est une première solution. "On recommande aussi d’utiliser au quotidien un savon dermatologique ", ajoute la chroniqueuse. Les remèdes de grand-mère reconnus comme la pierre d’alun, le citron et le talc sont aussi la bienvenue.

Petite nouveauté intéressante qui agit, elle, comme un traitement de fond (3-4 semaines) : le patch réducteur de cicatrices Hansaplast , destiné à aplanir, éclaircir et assouplir les cicatrices récentes, comme plus anciennes.

Ces petites peaux dérangeantes, ce sont des "envies". Quand l’ongle pousse, il entraîne naturellement avec lui la cuticule, le pourtour de l’ongle qui sert de barrière contre les bactéries. Quand les cuticules ne sont pas bien entretenues, ou pas assez hydratées, cela entraîne l’apparition de ces peaux mortes à la base des ongles.

Pour les éliminer, utilisez de l’eau émolliente spécifique qui va ramollir le contour des ongles et permettre, avec un bâtonnet manucure en bois enrobé de coton, de rouler doucement les cuticules en arrière en capturant les petites peaux mortes. Quoi qu’il arrive, ne les coupez jamais ! Le résultat serait juste pire, avec des peaux plus dures et disgracieuses, finit par conclure la chroniqueuse.