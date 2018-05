Comment bien s'alimenter pendant les examens ?

Cinq petits repas

Plutôt que les 3 repas quotidiens classiques, il vaut mieux faire 5 petits repas répartis sur la journée. Quand on mange de petites quantités, la digestion est plus simple, plus facile... Et on évite ainsi le "coup de mou" de l'après-midi.

Dans ces cinq repas, il ne faut pas négliger le petit-déjeuner. Pas trop de sucreries, pas de trop de féculents et pas trop de café... Mais du bon gras et des protéines. Des oeufs à la coque ou sur le plat avec un bon morceau de pain au levain et un peu de beurre par exemple ou du muesli, des fruits et du yaourt entier.