Comment bien choisir son blanc de poulet et le cuire correctement ? Les conseils de Carlo

Ne vous faites pas plumer en achetant votre blanc de poulet ! Carlo De Pascale vous conseille sur ce morceau de plus en plus prisé par le consommateur mais dont on ignore bien souvent la méthode adéquate pour le cuire parfaitement.

Elles inondent les supermarchés : les découpes de poulet sont de plus en plus présentes dans les rayons car le consommateur en achète beaucoup plus que des poulets entiers. Le blanc, qui n’a pas besoin d’être disséqué, supplante donc les cuisses à tel point que l’on rencontre désormais des cuisses de poulets désossées.

Le poulet s’impose aussi comme un enjeu écologique majeur de notre société. Il s’agit d’une des viandes les plus produites dans le monde et en grande partie de manière industrielle et peu durable. À ce problème s’ajoutent les conditions d’élevage : un poulet 'standard' coûte 8€ du kilo alors qu’il est conditionné pour grandir trop vite, pour être mangeable en 41 jours, et n’est pas nourri correctement.

Si on préfère toutefois le blanc de poulet aux cuisses ou aux ailes, comment s’assurer de choisir un morceau convenable ?