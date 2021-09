Le 6-8 est la matinale qui vous réveille en images ! Rythmée par l'info-trafic et la météo, l'émission animée par Sara De Paduwa accueille chaque matin une bande sympathique pour des chroniques variées.

Comment bien accueillir un animal en classe ? 1/2 - Le 6-8 (173/255) - 07/09/2021

La rentrée est déjà actée… Et peut-être dans certaines écoles, l’institutrice ou l’instituteur proposera-t-il l’accueil d’un animal en classe. Est-ce une bonne idée, quels sont les avantages, les inconvénients ? Quels sont les bienfaits d’un animal en psychiatrie ? Bénédicte Flament, notre vétérinaire maison et chroniqueuse dans le 6/8 apporte toute la lumière sur ces questions tellement importantes pour le bien-être des élèves.

Quels sont les Intérêts de l’animal en classe ?

Dans l’absolu… L’intégration de l’animal au quotidien présente des intérêts non négligeables : Centre d’intérêt pédagogique : " Il peut être la bonne motivation à une leçon sur les bienfaits de la bonne alimentation, sur les points liés à la santé : et ce sont des éléments qui, une fois expliqués par la vision de l’animal peuvent être transposés à l’enfant ! " Opportunité d’ateliers bricolage (construction de nichoir, de circuit pour rongeurs…) par exemple. Motivation pour l’enfant pour se lever le matin et aller en classe : Il rejoint son ami et a envie d’avoir de ses nouvelles. Responsabilisation pour l’enfant : alimentation, hygiène et soins de l’animal, hygiène propre de l’enfant. Animal fédérateur et modérateur : " On le sait, lors de conflits, l’animal a cette capacité d’apaiser et de fédérer autour de lui… Mais son intérêt réside également dans l’aide à franchir le sentiment de timidité d’un enfant vis-à-vis de ses pairs " explique encore notre vétérinaire maison. Au-delà de la facilitation relationnelle, l’animal peut également permettre de bien canaliser les énergies : l’enfant acceptera plus facilement de faire moins de bruit si c’est dans l’intérêt du lapin, du hamster qui est dans sa cage.

L’intégration de l’animal est-elle sans difficultés aucune ?

" Le choix et la décision d’intégrer un animal en classe ne doit pas se prendre à la légère et doit être mûrement réfléchie en accord avec les parents, les élèves et le corps enseignant " précise Bénédicte. Divers points d’attention seront évalués par les parties concernées : Allergies possibles de certains enfants : cet état de fait n’est pas un frein définitif à l’intégration de l’animal car certaines races de chiens, de chats sont moins allergisantes que d’autres et parce que l’allergie n’est pas liée à la seule présence animale.

Le budget dont dispose l’infrastructure (nourriture, soins potentiels, éléments utiles au confort de l’animal pour son couchage, son aire de jeux, ses sorties éventuelles).

Les possibilités de garde pour le week-end ou les vacances scolaires

L’espace dont dispose la classe

Comment bien accueillir un animal en classe ? 2/2 - Le 6-8 (173/255) - 07/09/2021

Quel animal choisir ?

Si la décision est prise d’intégrer l’animal en classe, vers quelle espèce va-t-on se tourner. Tous conviennent-ils… ? Il n’y a pas vraiment de choix recommandé mais ce dernier sera surtout orienté en fonction des besoins de l’animal et des objectifs recherchés. Un animal trop petit, plutôt diurne sera a priori moins adapté si l’on souhaite qu’il soit le contre des observations par les enfants, la possibilité d’interaction pour des soins de base (donner à manger, changer la litière ou la zone d’habitat) ; " On s’orientera donc vers un animal qui acceptera la manipulation, l’agitation, le bruit et les changements réguliers ".

En clair… Un chien, un chat, un lapin, un oiseau ? …

© Le 8/9 Le lapin, présente l’avantage de la facilité d’accueil dans la classe (espace nécessaire réduit), de l’observation d’activités par les enfants. " C’est un animal diurne qui pourra être le centre d’activités " commente notre vétérinaire. Attention que cette espèce animale peut être fragile et sujette à problèmes de santé si elle est fréquemment confrontée aux expositions répétitives au stress.

Cela pourra fonctionner si le lapin est habitué tout petit à cet environnement particulier

Il pourra se satisfaire de rester le week-end seul en classe mais devra faire l’objet d’attention durant les longues absences (vacances scolaires) .

Les poissons

Little Girl looking at fish © Catherine Falls Commercial Des poissons rouges sont des classiques à installer dans une classe mais présenteront des opportunités limitées quant aux éventuelles manipulations et interactions avec les enfants.

Ils peuvent être fragiles et difficiles à maintenir à long terme

Les rongeurs

Girl and Boy Feeding Pet Guinea pig © Fuse Place nécessaire limitée et donc un avantage en termes de disposition dans le local

Ces animaux sont par nature des animaux plutôt nocturnes et les types d’activités ou d’observations peuvent en être limités

Le chien et le chat

Deux espèces extraordinaires pour l’interaction avec les enfants, la multitude de sources d’activités

Ces deux espèces pourront présenter plus de contraintes en termes de garde lors des week-ends et des périodes de vacances scolaires.

On peut également envisager l’intégration d’un animal d’un enfant de la classe ou de l’institutrice elle-même. " Cette décision devra quoi qu’il en soit se prendre dans la prise en considération de l’intérêt de l’animal et des enfants. Pour une cohabitation fructueuse, enrichissante et confortable pour tous ! " conclut Bénédicte Flament.

Que ce soit en milieu scolaire ou un milieu de soins de santé, le chien a encore beaucoup à nous apporter… Et nous pouvons l’en remercier !

