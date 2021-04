Comment assurer une meilleure protection de votre maison et éviter tout cambriolage

C’est grâce à votre assurance incendie ou multirisque habitation que vous pouvez être assuré contre les vols. Mais attention, cette option est très souvent facultative, prévient la chroniqueuse : "Il faut souvent la prendre en plus, elle n’est pas d’office prévue dans l’assurance incendie. Vérifiez donc bien auprès de votre assureur".

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il existe aussi des exclusions dont on n’est pas forcément toujours au courant. Par exemple, si vous vous faites cambrioler et qu’il n’y a pas eu d’effraction, l’assurance n’est pas automatique : "Si vous n’avez pas bien fermé votre porte, c’est "votre faute". Il faut prouver à l’assurance que votre porte ou fenêtre a été cassée", poursuit Yasmine Lamisse.

►►► À lire aussi : Prévention contre les cambriolages : votre serrure est-elle risquée ?

Les bijoux et objets de valeurs ne sont pas toujours couverts. En effet, il existe souvent un montant supérieur garanti, il n’est pas permis de dépasser un certain plafond. Lorsqu’il y a vol, les biens protégés sont souvent ceux situés dans votre habitation. "Vérifiez donc bien ces packages en fonction de vos biens, parce qu’un vol dans un le jardin ou dans l’abri, n’est généralement pas couvert", prévient-elle.

Enfin, sachez que, passé un certain délai, votre assureur peut ne plus vous couvrir si votre habitation est inoccupée : c’est ce qu’on appelle la clause d’inhabitation. La juriste précise : "On estime ce délai à 90 jours. Il est donc possible que vous ne soyez plus assuré si vous avez été cambriolé et que cela fait plus de trois mois que votre habitation est inoccupée".