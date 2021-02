Comment améliorer la boîte à tartines de nos enfants ?

Améliorer et soigner le repas de nos enfants, en pleine croissance, c’est aussi lever la pression sur le repas du soir , trop souvent considéré comme une occasion de rattraper tous les "déficits" en minéraux et vitamines (légumes, fibres, bonnes graisses) qu’il n’y a peu ou pas eu le matin et/ou le midi.

"Aujourd’hui, la nature de nos aliments a complètement changé. Et c’est ça le problème. Le pain de nos parents et grands-parents n’est plus le même que celui qu’on retrouve aujourd’hui. Idem pour le repas du soir, on l’on privilégiait un légume, un féculent et une viande. Aujourd’hui, on est plus dans les pâtes, les pizzas. Le vite fait", constate Chantal van der Brempt.

Bien que la nutritionniste recommande de ne pas supprimer ces "petits plaisirs", mais bien de les diminuer, elle remarque encore et toujours le manque de légumes dans notre alimentation : "L’OMS n’arrête pas de le dire non plus. Donc, la première astuce, c’est de privilégier le légume plutôt que la tartine comme élément central du repas".

Dans sa liste d’exemple, Chantal cite notamment les crudités faciles comme les tomates cerises, les légumes cuits ou restants de la veille, le potage dans un thermo, ou encore des tapenades de légumes toutes faites.