Comment aider les animaux sauvages blessés ou en détresse ? Voici les bons gestes pour leurs offrir un nouvel envol !

Que faire si je trouve un oisillon blessé ou en détresse ?

La semaine passée, notre chroniqueuse Virginie a trouvé un jeune choucas dans sa cheminée. Une aventure surprenante qui nous invite à nous interroger sur les bons réflexes à adopter en telles circonstances.

Les vieilles cheminées en brique attirent bien souvent les oiseaux, c’est un endroit rêvé pour y faire leur nid. C’est bien entendu sans compter le moment venu pour vous de faire un bon feu de cheminée lors des soirées plus fraîches, et, le conduit étant obstrué cela peut occasionner ces dits feux de cheminée. C’est problématique également pour les oiseaux car le nid peut dégringoler et les oisillons peuvent faire une chute de près de 15 mètres. Ça arrive fréquemment, il importe donc de bien veiller à l’entretien de sa cheminée, de veiller à ce que des oiseaux n’y aient pas élu domicile.

Que faire si l’on trouve un petit oiseau blessé ?

Si vous trouvez un oiseau en détresse dans votre jardin, sur le trottoir, au pied d’un arbre,… Ne vous précipitez pas tout de suite car il peut tout simplement avoir raté son premier envol, il est peut-être tombé du nid mais les parents de l’oisillon peuvent être non loin de lui.

Donc dans un premier temps on observe. On voit s’il est blessé ou mal en point, on le pose dans un buisson, dans un lieu sûr. On ne se précipite surtout pas pour l’amener dans un centre de revalidation, on attend de voir si les parents le reprennent en charge. Ces centres sont d’ailleurs saturés en raison de ces nombreux apports d’oisillons qui du coup sont définitivement éloignés de leurs parents trop souvent en raison de notre précipitation, sans mauvaise intention bien entendu. On observe donc dans un premier temps, c'est essentiel et vital pour l'oiseau.

Si l’oisillon semble livré à lui-même, on le met alors dans une caisse qui le sécurisera, on lui fait un petit nid cocon, on fait des trous pour faire passer l’air, on laisse une petite ouverture mais la pénombre va le rassurer. Ne lui donnez pas à boire ou à manger car souvent ces oisillons ont besoin de nourrissage bien spécifique. N’improvisez pas ces soins vous-même. On se rend ensuite dans un de ces centres de revalidation. Prenez contact au préalable avec eux afin de bénéficier des meilleures recommandations qui soient. Et grâce à vous voilà un nouvel envol pour cet oisillon livré à lui-même.