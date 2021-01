Comédienne ou chanteuse "Dalida" explique son choix en 1979...les belles années

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1979. Alors que l'on a fêté le 3 mai 2017 les 30 ans de la disparition de la chanteuse : le dimanche 17 janvier Dalida aurait fêté ses 88 ans. Une véritable icône venue tout droit du Caire qui avait pour objectif de se lancer dans le cinéma.

La photo de cette petite fille amis téléspectateurs ne vous dira peut-être rien entame le commentateur de l'époque Jean-Claude Mennessier. Alors que Dalida veut se lancer dans le cinéma, elle choisi la chanson. Mais Pourquoi ? C'est le destin qui en a voulu ainsi. Et elle l'affirme au micro du journaliste : "c'est un véritable film lorsqu'elle est sur scène avec un récital de près de 30 chansons, il y a 30 films qui passent". Un sacré personnage qui a connu un sacré succès et de nombreux malheurs. Dans cette archive, on retrouve tout le charme de la jeune Egyptienne.

En 1979, Dalida rencontre aussi Lester Wilson, qui devient son chorégraphe pour le spectacle au Palais des sports réservé pour janvier 1980. Dalida se produit alors chaque soir devant 5 000 personnes pendant trois semaines. L'événement regroupe 18 shows géants, 30 musiciens, 12 danseurs et 12 tenues de scène différentes.

