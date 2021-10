Coldplay, le nouvel album du groupe britannique "donne une énergie dingue"

La bande à Chris Martin , revient donc avec l'album Music of the Spheres et défendra celui-ci lors d'une tournée mondiale qui passera les 5 et 6 août 2022 au Stade Roi Baudouin. Le groupe, formé en 1996, présente d'ailleurs déjà quelques chansons de ce projet, en livestream ce 15 octobre .

© Warner

Cet album de Coldplay est rempli de références à l'espace. L'une des plages de ce disque se nomme Alien et Higher Power, le premier single, avait même été dévoilé par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale.

Le clip du deuxième single, My Universe, emmène le public sur des planètes imaginaires. Il a été réalisé en collaboration avec le groupe de K-Pop le plus en vue du moment, BTS.

Un choix très intelligent observe Bruno Tummers : "Le public de Coldplay vieillit avec le groupe et le défi pour les groupes et les artistes est d'attirer un public beaucoup plus jeune. Avec BTS, il y aura forcément des jeunes qui s'intéresseront à la musique de Coldplay". Même constat pour un duo avec la chanteuse Selena Gomez qui figure également sur Music of the Spheres.

Le chroniqueur musical de VivaCité est séduit par cet album aux sonorités variées mais diablement efficaces : "Il y a des plages très pop (NDLR : dont Higher Power réalisé par le célèbre Max Martin, producteur de Britney Spears ou encore de Katy Perry), des interludes atmosphériques, des synthés très années 80, des grosses guitares et de la batterie : on passe donc d'une ambiance à l'autre. On sort de celui-ci complètement regonflé, il donne une énergie dingue".