Claude Brasseur, nouveau transfert de choix pour l’Anderlecht de Raymond Goethals en 1978

"Après trente minutes, tu vas t’asseoir, ce n’est pas raisonnable. C’est ce que je dis toujours quand on me propose un bon transfert, il doit au moins pouvoir s’entraîner", s’exclame alors Raymond Goethals, un brin moqueur, en s’adressant à sa nouvelle pépite. " Je suis un transfert moral, moi ", finit par rétorquer Claude Brasseur, âgé de 42 ans à l’époque, après avoir bénéficié des conseils avisés des joueurs du Sporting sur une séance de tirs au but.

La même année, le succès est retentissant pour le film Grease (1978). John Travolta et Olivia Newton-John sont élevés au rang de star. Diffusé il y a peu sur la BBC australienne, le film musical culte a pourtant été récemment sous le feu des critiques.

De nombreux internautes se sont indignés jugeant le film… sexiste. "Je trouve ça bête, je n’ai pas du tout vu les choses comme ça", a réagi Olivia Newton John dans le podcast A Life of Greatness. "Je pense que l’on doit se détendre un peu et juste profiter des choses pour ce qu’elles sont. C’est un film amusant tourné dans les années 70 et qui parlait des années 50. Il divertit les gens, c’est une comédie musicale qui ne doit pas être prise au sérieux", a-t-elle conclu.

Une chose est sûre, "You’re the One that I Want", titre phare de la comédie, se déguste encore aujourd’hui bien volontiers !