Clara Luciani vous touchera en plein "Cœur" : "Elle va exploser, ce sera son année"

La tornade Clara Luciani avait débarqué avec le tube La grenade fin 2017, extrait de son premier album, Sainte-Victoire. Ce disque était assez sombre "porté dans les ambiances musicales par la guitare électrique, l’instrument de base de Clara Luciani" pointe Bruno Tummers. Ce single très funk avait performé mais était un peu "l’OVNI de l’album".

Vu ce succès, l’auteure-compositrice-interprète a pensé rester dans cet univers plus coloré, avec Ma Sœur ou Nue. Pour le premier single de son second album, Le reste, elle utilise la même recette.

Risque-t-elle de rester cloisonnée dans ces sonorités funk ? "J’imagine que je garde mon identité et les choses que j’aime pour autant. J’ai l’impression d’une évolution, je ne pense pas qu’on puisse me reprocher cela" a-t-elle justifié. "J’étais dans un moment où les concerts et les soirées entre amis où on danse me manquaient. Je crois que j’ai pensé cet album un peu comme un concert ou une soirée. J’aime bien avoir pendant une soirée un moment où je peux reprendre un verre, retrouver mes esprits et ensuite repartir danser. Cet album est une explosion de chansons up tempo puis une parenthèse très douce, et on repart danser et on finit par se dire au revoir".