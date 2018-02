La guerre d'indépendance US et la 2e guerre mondiale reliée par un secret

Cinq branches de coton noir - © Tous droits réservés

CINQ BRANCHES DE COTON NOIR de CUZOR/SENTE

Dans la Collection Aire Libre aux Editions Dupuis

Pour cette première collaboration, les auteurs livrent un récit sur la guerre tout en nuances, bien documenté et avec beaucoup de reconstitutions fidèles.

Et le petit plus de cet album, c'est qu'ils ont opté pour la bichromie et la trichromie. (Les bandes dessinées sont plus généralement en quadrichromie).

Et ça donne des ambiances particulières très agréables pour le lecteur.

Une BD qui se lit comme un roman !