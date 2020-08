Cinéma : comment différencier remake, reboot, spin-off...

Birds of Prey, pour être précis, est un crossover. "Un cross-over est un film qui réunit plusieurs personnages, plusieurs super-héros et super-héroïnes issus d'univers différents que l'on rassemble en un même film" définit Nicolas Buytaers . On retrouve en effet plusieurs héroïnes des comics de DC telles que Batgirl ou Black Canary.

Les midquels ne doivent pas être confondus avec les interquels : un film qui s'intercale entre deux épisodes. L'exemple le plus connu est celui de Rogue One, dont l'histoire se situe entre les épisodes 3 et 4 de Star Wars. Dans Rogue One, deux décennies après que Anakin Skywalker soit devenu Dark Vador dans l'épisode trois, des rebelles ont volé les plans de l'Étoile de la mort, l'arme de l'Empire, ce qui lance le début de l'intrigue de l'épisode 4 de Star Wars, d'où sa nature de midquel.

S'il y a des suites, il y a aussi des 'avant', des prequel, sortes d'épisodes 0, qui lancent une saga. Nicolas Buytaers pointe ainsi l'exemple de la saga Alien qui débute en 1979 avec Alien Le 8e passager de Ridley Scott . "C'était une vraie révolution, on sortait de Star Wars et on proposait de la science-fiction pure et dure qui flirte avec l'horreur" commente le chroniqueur.

Batman compte divers spin-off comme la série Titans sur Robin, l'acolyte historique de Batman, dans laquelle on retrouve aussi d'autres super-héros. Il s'agit donc à la fois d'un spin-off et d'un crossover : vous suivez toujours ?

Remake et reboot

Enfin, le nom le plus courant, car il peut s'adapter à toutes les narrations et à tous les genres de films, on trouve le remake. Le remake est un film refait. Les exemples sont nombreux. On trouve notamment Karate Kid dont le premier volet sort en 1984 qui met en scène Daniel LaRusso qui apprend karaté avec maître Miyagi. Un remake a été réalisé en 2010 avec cette fois Jaden Smith, le fils de Will Smith, et Jackie Chan, dans les deux rôles principaux.

Le remake ne doit toutefois pas être confondu avec le reboot. Dans un reboot on recommence tout un film ou une série depuis le début. "On ne casse pas l'histoire mais on la réexplique parfois autrement mais souvent avec d’autres personnages" développe le chroniqueur. Batman sert une fois de plus d'exemple pour le reboot. La saga Dark Knight réalisée par Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle du super-héros homme-chauve-souris est le reboot du Batman de 1989 avec Michael Keaton à savoir que l'histoire parle bien de Batman comme héros principal, mais l'intrigue n'est pas la même.