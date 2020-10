Choisissez bien votre décor pour vos vidéoconférences, votre crédibilité est en jeu

Entre virtuel et réalité

On se souvient tous des situations cocasses qui ont d’ailleurs fait l’objet de nombreux bêtisiers, où l’on voit en arrière-plan la baby sitter qui vient rechercher dare-dare les enfants qui se sont infiltrés dans ce qui vous fait office de bureau. Ou encore, votre partenaire qui passe en tenue plus légère, le chat qui vient interrompre votre concentration, … Tout y est passé en toile de fond.

Les fonds d’écran

Les applications comme teams, zoom ont développé des fonds d’écran à insérer lors de vos vidéos conférence pour préserver votre intimité, pour le fun ou pour camoufler l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être dérangeant car ça masque parfois le visage ou encore on prive tout un chacun de voir l’environnement réel de la personne.

Plus vrai que nature

Une étude de l’Harvard business review précise que la première chose à laquelle on fait attention c’est l’arrière-plan et non la tenue vestimentaire ou votre coiffure. C’est bien le décor qui est important mais un décor authentique, on veut du vrai ! Ce serait une preuve d’expertise, d’innovation et de confiance pour avoir de la crédibilité auprès des collègues. Ainsi, il vaut mieux avoir vos enfants qui spontanément font une apparition, il vaut mieux la jouer vrai, c’est un gage d’authenticité et de crédibilité.

Quel est le décor idéal ?

Selon un chercheur Suisse ce serait la bibliothèque qui incarne le savoir, l’autorité, l’empathie et l’authenticité. Sans aucun doute, privilégiez cet environnement mais pensez à bien varier vos livres, les genres et à insérer quelques objets déco. Il faut que les bouquins soient un peu abîmés pour que ce soit crédible aussi. Ne jouez pas au trompe l’oeil, vous seriez grillé sur le champ.