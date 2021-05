Chaussures, robes, lingerie, bijoux : les toutes dernières initiatives modes accessibles et inclusives

Plus

La mode n’a jamais été aussi inclusive : entre les robes pour dames qui ont subi une mammectomie, les culottes menstruelles, et les chaussures à la mode, Valérie Kinzounza fait le tri dans ce qui est idéal et accessible à l’été 2021. Parfois, certaines actualités font sourire. C’est le cas en mode aussi ou des initiatives méritent un coup de chapeau. Petit tour de vestiaires avec Valérie Kinzounza, rédactrice en chef du magazine Flair.

La lingerie et maillots adaptés aux mastectomies

Mango lance notamment une collection de lingerie et de maillots de bains adaptés aux femmes ayant subi une mastectomie. "Pour des femmes qui ont subi l’ablation d’un sein c’est extrêmement difficile de trouver de la lingerie, des maillots de bain adaptés, qui plus est, si elles en trouvent, à prix accessibles" constate amèrement Valérie Kinzounza. ►►► À lire aussi : Comment camoufler nos petites imperfections du quotidien ? L’initiative de Mango, qui s’entoure de l’association féminine espagnole teta & teta est donc plus que bienvenue. Il n’y a qu’un seul bonnet dans chaque modèle et ceux-ci sont réversibles, adaptables donc au côté qui a subi l’ablation. De S à triple XL, ces modèles sont disponibles dès 25€ et tous les bénéfices sont reversés à l’association en question. Rendez-vous sur le site de Mango pour les obtenir.

Les bijoux Alice au Pays des merveilles

Dans un registre plus ludique, Pandora propose une collection de bijoux inspirés d’Alice au Pays des merveilles. Il s’agit de bijoux à accumuler sur un bracelet. Cette association n’est pas si étonnante, la marque étant déjà régulièrement partenaire avec Disney. Scènes et personnages cultes sont vendus en ligne, "cela fait déjà un petit peu le buzz".

Les robes de soirées à louer

La marque belge Essentiel Antwerp, une marque pourtant haut de gamme, offre la possibilité de leur louer des robes de soirées. "Depuis la crise sanitaire, ils sont en train de réinventer leur modèle" se réjouit d’ailleurs la chroniqueuse. "L’objectif de ce nouveau service est de rendre la mode accessible et promouvoir l’économie circulaire, bannir le fast fashion et la surconsommation". Il s’agit d’une collection capsule de robes de cocktail louables à 45€ pour 4 jours, ou 85€ pour 8 jours. Cet essai est possible pour l’instant du 27 mai au 1er juillet. Si l’initiative est concluante, ce service devrait être reconduit. Cette marque s’est associée à… Samsung et son AirDresser, un outil capable de nettoyer et rafraîchir les robes. Essentiel s’occupe de ce nettoyage, vous n’avez qu’à louer et porter la robe !

Les culottes menstruelles

Primark se lance de son côté dans les culottes menstruelles. "C’est la première enseigne de cette envergure qui lance ce type de produits" observe la rédactrice en chef de Flair, qui rappelle que les tampons et serviettes hygiéniques sont une véritable catastrophe tant d’un point de vue sanitaire qu’environnemental. La culotte menstruelle est l’alternative idéale, également pour son efficacité. Problème, il faut généralement débourser 35€ en moyenne. Primark a souhaité miser sur un produit confortable, efficace mais aussi accessible. La gamme contient 17 culottes, chacune au prix de 7€ et disponibles en différentes formes et couleurs et en deux types de flux. Un set de 3 culottes est aussi disponible pour 19€. Celles-ci ont une durée de vie de 8h, il suffit de les laver, pour pouvoir les réutiliser ensuite.

Tout ce qui fait l’actu mode du moment 2/2 - le 6-8 - 19/05/2021 Tout ce qui fait l’actu mode du moment 2/2

Soyez bien dans vos baskets avec ces nouvelles collections

L’été approche et il est temps de porter des chaussures plus aérées ! Niveau confort, on retrouve les Birkenstock. La marque a sorti une collection "qui risque de faire un malheur" selon Valérie Kinzounza : Arizona EVA. Outre la couleur, c’est surtout la matière qui est différente en éthylène-acétate de vinyle, une matière plastique de haute qualité et très légère. Les tongs arc-en-ciel, modèles culte des années 80 et 90, reviennent aussi à la mode grâce à la marque Lovers Bay Club qui les a recréés presque à l’identique. On retrouve le fameux bandeau arc-en-ciel et la semelle noire de 2 centimètres d’épaisseur. Un modèle 'Hawaï' et un autre 'Ibiza' sont disponibles, l’idéal pour les clubbeurs ! Autre chaussure estivale mythique, les VANS à damier. La marque streetwear californienne innove cette fois avec les Trek Slip On, avec le damier réinventé dans une version plastique flexible résistante à toutes les conditions. Disponibles en pointure 35 à 47 pour 50€, c’est un peu la version 'tendance' des célèbres Crocs. Si ces chaussures sont faciles à nettoyer, vous avez sûrement galéré avec le lavage de baskets. La chroniqueuse du 6-8 vous propose désormais le Sneakers Cleaner de Philips à 25€ qui devrait rendre l’éclat à vos baskets, qu’elles soient en cuir, en daim, nubuk ou toile. Retrouvez les idées tendances et lifestyle de Valérie Kinzounza, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.