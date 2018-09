Charlotte de Belgique... Sa vie d'impératrice et son destin tragique racontés en BD

Un subtil mélange de fiction et d'histoire servi par un dessin très réaliste et un sens du cadrage original qui alterne les plans serrés et les plans larges et des scènes en intérieur et en extérieur.

Une construction graphique exceptionnelle, une bande dessinée bien orchestrée qui séduira aussi bien ceux qui connaissent l'histoire de l'Impératrice Charlotte que ceux qui ne la connaissent pas du tout.