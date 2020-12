Charleroi se réinvente avec un nouveau projet de parc urbain innovant

L’asbl Centre du Paysage s’est mis en tête de créer un tout nouvel espace naturel en plein centre de Charleroi. Cette action citoyenne se veut évolutive, participative et durable. Virginie Hess, chroniqueuse nature dans Le 6/8, nous en dit un peu plus sur l’initiative en question.

A seulement 900m à vol d’oiseau de l’Hôtel de Ville de Charleroi, se situe l’ancien site minier du Mambourg, terrain d’une superficie de 13.000 mètres carrés et propriété du Service Public de Wallonie. Pourtant, c’est l’asbl Centre du Paysage regroupant différents corps de métier liés au paysage et à l’aménagement des espaces verts, qui se voit confier les clés du terrain lors des quarante prochaines années.

Pourquoi "innovant" ?

Le parc se veut évolutif, c’est-à-dire qu’il évoluera dans le temps et sur le terrain en fonction des moyens financiers et humains de l’asbl. Il sera également développé en concertation étroite avec les tous les membres et bénévoles du collectif tout en prenant en compte les envies des habitants.

Pour ce faire, le collectif a décidé de s’inspirer de la vision de deux paysagistes français. Eric Lenoir, auteur du livre "Petit traité du jardin punk" dans lequel il se positionne contre ce qu’il décrit comme la nature aseptisée et Gilles Clément, auteur du "jardin en mouvement". Celui-ci redéfinit le rôle du jardinier et associe au titre de son ouvrage les jardins où les espèces végétales peuvent se développer librement. Le projet du collectif tend donc à favoriser la biodiversité pour se reconnecter à quelque chose de plus sauvage avec la végétation présente. Ils espèrent aussi que l’espace sera reconnu comme un lieu d’échanges privilégié.

En attendant les propositions des membres pour nommer le parc de manière définitive, celui-ci sera appelé "parc de Boommeester". Un clin d’œil à Georgios Maillis, le "bouwmeester" de Charleroi, impliqué dans une série de projets visant à renouveler la ville.

Le projet est par ailleurs soutenu par la Fondation Roi Baudouin ce qui permettra à l’asbl d’organiser une récolte de fonds fiscalement déductibles. Plus d’informations à retrouver ici.