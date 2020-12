Cette parodie de Michael Jackson fera sûrement gronder votre estomac

Charlie et Styl’O sont deux chanteurs et musiciens professionnels reconvertis en Youtubeurs. Leur univers ? Mettre à profit leur talent de chanteur pour parodier les plus grands succès de la musique. Et souvent de façon très inattendue.

Si vous aimez chanter et manger, cette parodie du duo français Charlie et Styl’O est faite pour vous. "Houmous, hachis, limonade, des linguines et du saucisson, assiette de maroilles". Difficile à croire mais cette suite de mets délicieux pourrait se confondre aisément avec les paroles du génial "Billie Jean" de Michael Jackson. C’est en tout cas ce qu’a tenté de reproduire le duo avec ce qu’ils appellent "un tube digestif" et c’est assez réussi. Bon appétit !