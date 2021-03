Cette jeune fille reprend quelques notes de "Toxic" de Britney Spears d’une manière plutôt… originale

Il y a "chanter sous la douche", et puis il y a "laisser libre cours à son imagination dans la salle de bain", comme le prouve cette jeune fille dans cette vidéo très courte, mais très amusante.

C’est sur le morceau "Toxic" de Britney Spears que cette dernière s’est essayée à reproduire quelques contre la paroi de sa douche.

Pimpante, petit déhanché et regard plongé dans la caméra… "Il va se passer quelque chose", prévient Sara. Et là… le visage écrasé contre la paroi laisse place à quelques notes du tube de la chanteuse. "A tester plus tard chez soi", rétorque la chroniqueuse.

Véritable buzz sur la toile, le son de la vidéo fait désormais l’objet d’un challenge sur le réseau social Tik Tok où de nombreux utilisateurs se prêtent au jeu dans des situations différentes ! Et il y a de quoi rire !

"Je ne sais pas s’il y a un trucage, mais c’est vraiment bien fichu", conclut le chroniqueur, hilare.

►►► À lire aussi : #FreeBritney : le mouvement s’embrase suite au documentaire sur Britney Spears

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile.