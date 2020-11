Cette année, avec Merchery, dites "oui" aux cadeaux écoresponsables

Pierre Hermant apprécie quand "on ose remettre en question un business model, quelque chose qui fonctionne bien et que l'on change tout". Simon Polet et Benoit Fortpied ont imaginé Merchery dans ce sens pour le marché des goodies de sociétés (comme une tasse ou un masque estampillés 6-8 par exemple !).

Pour réaliser des goodies d'entreprise, en général, "vous commandez à quelqu'un qui réussira à vous avoir le prix le moins cher et en général il va cacher ses sources et vous ne saurez pas d'où cela vient" explique le chroniqueur. Merchery, créé dans le cadre d'une pensée sociétale qui se veut de plus en plus en adéquation avec le respect de la nature, vous aide justement à remonter à la source de l'objet customisé.