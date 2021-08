Cette Américaine pêche encore le homard en mer à 101 ans

Virginia Oliver, 101 ans, travaille toujours en tant que pêcheuse de homard aux États-Unis depuis 90 ans et elle ne compte pas prendre sa pension. Un record de longévité qu’a mis en lumière Tom Salbeth dans les Buzz du week-end.

"Elle ne s’arrête jamais. Elle est toujours en train de bouger, toujours occupée. Parfois, ça me fatigue rien que d’y penser" indique de son côté Max, encore stupéfait par l’énergie de sa mère.

"Je vais faire cela jusqu’à ma mort. Les gens me demandent : Pourquoi y allez-vous ? Parce que je le veux. Je suis âgée pour être mon propre patron" affirme la centenaire à l’AFP.

Trois jours par semaine, elle quitte les côtes de sa ville de Rockland, pour voguer avec Max, son fils de 78 ans. Cette infatigable travailleuse se réveille aux aurores pour larguer les amarres à 5 heures du matin. Elle inspecte la taille des homards et les bague après que son fils ait installé et puis récupéré les pièges. Les crustacés sont ensuite livrés à une coopérative afin d’en tirer un prix avantageux.

►►► À lire aussi : Boire trop de café favoriserait les risques de démence et diminuerait la taille du cerveau

Cette pêcheuse de l’état du Maine, au nord-est des États-Unis, travaille en mer depuis neuf décennies. Avec une telle longévité, Virginia est la plus vieille pêcheuse de homard professionnelle encore en activité dans le Maine, et probablement dans le monde entier selon des historiens locaux rapporte l’AFP.

Pour plus d’actualités geek et des vidéos buzz, rendez-vous avec Tom Salbeth à 7h20 et 7h40 dans Le 6-8 sur La Une.