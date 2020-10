Cet homme transforme la cuisine d'une pizzeria en véritable table à percussions !

Le percussionniste et street drummer Damat s'est rendu dans la pizzeria Da Cane à Misano Adriatico en Italie et a fait quelques percussions sur le matériel de cuisine en attendant que le four chauffe. "Une manière comme une autre d'associer plaisir de la bouche et ceux de la musique".

C'est le post du jour que Hugues Hamelynck a choisi de vous faire partager ce lundi dans le 6/8 et cela tombe bien car c'est la journée nationale des pâtes ayant pour but de promouvoir les pâtes dans le monde.

Allez Go, on se fait une petite Pizza techno Party...

Regardez plutôt!