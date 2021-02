Cet homme se fait voler son bonnet par une grue et c’est décoiffant !

Coup de chapeau à cette vidéo tout à fait dé-coiffante qui nous fait songer à cette émission qui cartonnait à l’époque Fera Pas Pas ou tous les coups ou presque étaient permis. Un peu dans la même mouvance, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux nous montre à quel point il est toujours dangereux d’être trop distrait sur un chantier de grande envergure.

Car c’est ce qui est arrivé à cet ouvrier bien concentré sur son travail, mais en grande conversation sur son GSM. C’était l’heure du dessert u presque, un peu comme si on lui enlevait " la cerise sur le gâteau". Lorsque vous êtes sur un chantier, beaucoup de surprises peuvent arriver mais jamais un ouvrier ne songera à ce qu’on lui vole de manière aussi délicate et surprenante ce qui lui permet d’avoir aussi chaud à la tête. On remarquera au passage la dextérité du grutier. " Chapeau l’ami, c’est décoiffant ! ".

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile. Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt cette vidéo diffusée en primeur sur Koreus !

►► A lire aussi Glacé comme un frisko, ce livreur "Uber Eats" reste de marbre