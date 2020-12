Ces trois BD vous offriront une bulle d’air pour les fêtes

Dans cet album Hergé dénonce le capitalisme sauvage et l’expulsion des indiens de leur territoire dans l’Amérique des années 1930. Un livre est également sorti pour fêter cette colorisation, intitulé Hergé, Tintin et les Américains. Il s’intéresse au travail de l’auteur et dessinateur belge sur cet album.

Vous redécouvrirez Tintin à ses débuts, dans une version "naïve, burlesque, puisqu’il y a énormément de courses-poursuites et rebondissements improbables mais on retrouve déjà plein d’images mythiques, notamment celle où on voit Tintin habillé en cow-boy" analyse le chroniqueur.

Celle-ci se décline même en trois couvertures différentes. Pourtant, il existe déjà une version couleur bien connue de Tintin en Amérique. Celle-ci est parue en 1946 "et avait été complètement redessinée par Hergé ". Or, l’histoire initiale date de 1931 avec sa parution en noir et blanc dans le journal Le Petit Vingtième souligne Mathieu Van Overstraeten .

© Rue de Sèvres

Dans ce second tome de Un putain de salopard, baptisé O Maneta, Max et Baïa s’enfuient dans la jungle. Ils tombent sur l’épave d’un avion contenant le squelette d’une enfant aux poignets ligotés. Celui-ci rappelle le kidnapping de la fille d’un patron d’une mine dont on lui avait évoqué le récit dans le premier tome. Ils mettent aussi la main sur un trésor. "On est dans une histoire de règlements de compte, de vieux secrets enfuis, d’enquête et tout cela fera en sorte que le mystère autour de Max et son origine se dévoile" résume Mathieu Van Overstraeten.

"C’est vraiment une des séries les plus enthousiasmantes que j’ai lues ces dernières années" confie le chroniqueur et pour cause, elle est pilotée par deux grands noms de la BD : Régis Loisel, l’auteur de Peter Pan, et Olivier Pont, "un maître de la mise en scène". Le cocktail à la Indiana Jones couplé aux personnages très attachants en font "une des meilleures séries du moment".

Retrouvez Mathieu Van Overstraeten pour d’autres idées bandes dessinées, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.