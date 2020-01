Ces sportives de haut niveau qui pratiquent leur discipline enceintes de plusieurs mois

Lorsqu'une femme est enceinte, elle doit généralement sacrifier certains aspects de sa vie et faire attention à certains mouvements pour se maintenir elle et son bébé en bonne santé.

Gilles Goetghebuer, le chroniqueur sports du "6-8" a mis en lumière le phénomène des sportives de haut niveau qui sont enceintes et qui continuent à pratiquer leur discipline intensément, et a donné quelques conseils pour les futures mamans les plus sportives d'entre vous.

Mélanger sport de haut niveau avec une grossesse aussi avancée est-il dangereux pour sa santé et celle du bébé ? Le chroniqueur sportif répond : "si on a toujours fait (son sport de haut niveau), qu'on est bien entraîné et qu'on est en bonne santé, a priori, le fait d'être enceinte permet de faire du sport et le bébé est relativement bien protégé".

La vidéo diffusée dans "le 6-8" interpelle Sara De Paduwa et Pascal Michel . "Effectivement, cela crée un peu de polémique. On se demande si c'est bien raisonnable" ajoute Gilles. Il nuance toutefois et apporte des explications : "pour les nausées chaque expérience est vécue différemment. Ces femmes étaient sans doute très en forme avant la grossesse, elles continuent ce qu'elles ont toujours fait, elles maîtrisent les exercices, elles connaissent leur corps. On peut donc imaginer qu'elles ne se mettent pas en danger".

Après avoir accouché, ne reprenez pas le sport trop tôt

De manière générale, il faut savoir que "les premiers mois on peut se sentir pousser des ailes. On a 20% de globules rouges en plus quand on est enceinte et pour certaines cela amène à améliorer les performances".

Autre apport utile pour les sportives lorsqu'elle sont enceinte, la production de relaxine : "une hormone qui permet aux articulations d'être un peu plus souples. Cela va aider le passage du bébé au moment de l'accouchement mais aussi au niveau des épaules, les chevilles. Attention car enceinte on risque plus d'entorses".

Si vous êtes d'un naturel sportive et que vous souhaitez reprendre le sport après avoir accouché, on est sûr d'une chose, c'est qu'il ne faut pas le reprendre trop tôt avance Gilles : "assurez-vous que le plancher pelvien, qui soutient les organes, soit de nouveau bien solide et bien musclé. C'est pour cette raison qu'il faut faire de la gymnastique post-natale, tout ce que connaissent les femmes enceintes".

En cas de reprise trop rapide, on risque des surpressions abdominales et donc notamment "une descente d'organes ou un prolapsus". Il faut donc bien connaître son corps car le timing de reprise est variable d'après le chroniqueur : "pour les unes ce sera 3-4 mois pour les autres ce sera plus longtemps. Cela dépend de l'accouchement, de la manière dont s'est passée la grossesse etc".