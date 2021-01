Ces robots au déhanché plus vrai que nature ont terminé l'année 2020 en dansant le rock

Des robots de l’entreprise américaine Boston Dynamics célèbrent la fin de l’année 2020 en dansant sur la chanson " Do You Love Me " du groupe de soul The Contours.

"Un logiciel permet au robot de corriger en temps réel ses mouvements afin de répartir son poids et d’éviter la chute" explique Hugues Hamelynck. Agilité, finesse, grâce, … Les robots réalisent des mouvements bluffants, De quoi inspirer les plus vaillants danseurs avant la réouverture des pistes de danse. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous comme tous les jours dans le 6/8 sur la Une télé.

Regardez plutôt !