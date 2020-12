Ces produits typiques des fêtes à utiliser pour votre réveillon avec votre bulle selon Carlo

Cette année on oublie de fait la traditionnelle dinde puisque le réveillon doit se passer en petit comité, avec votre bulle et un ou une invité(e), pour endiguer la propagation de la pandémie actuelle.

La période hivernale est propice à des plats et des ingrédients parfois plus caloriques comme le lard . Avec elle, les fêtes en constituent le point culminant de cette montagne de saveurs chaleureuses. Voici les produits, non-exhaustifs, à absolument utiliser lors de la préparation de votre repas du réveillon de Noël pour mettre des paillettes dans vos assiettes.

Décoquillez donc vous-même les authentiques coquilles Saint-Jacques à l'aide d'un couteau et ramassez la noix de Saint-Jacques. Carlo De Pascale vous suggère deux idées de cuisson :

Pour les amateurs de viande, Carlo De Pascale vous conseille la viande maigre qu'est le magret de canard pour votre bulle.

Ce plat est inventé par André Daguin dans le Sud-Ouest de la France il y a une cinquantaine d'années. Après avoir utilisé le foie du canard, on avait pour habitude de rôtir le reste du canard. "Lui a eu l'idée d'enlever les filets et de garder la peau graisseuse par dessus et de les servir comme des steaks" indique Carlo.

Pour le cuire de façon remarquable, le chroniqueur vous livre ses conseils : "Quadrillez le gras au couteau, sans aller jusqu'au muscle et vous démarrez sur le gras poêle froide à feu doux. Il ne faut absolument pas brusquer le magret sinon il durcit".

Cuisez-le alors 5 minutes sur la peau, 9 minutes sur la viande. Enlevez le gras qui coule et laissez ensuite reposer pendant 5 minutes et puis servez escalopé.