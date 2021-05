Ces ours ont compris la conception des grandes vagues dans une piscine

Est-ce que vous êtes déjà allé dans un parc aquatique ? Ah, les joies de la piscine quand on peut se laisser emporter par des vagues géantes comme si l’on était dans le grand océan. Mais savez-vous comment sont fabriquées ces hautes quantités d’eau qui vous emportent parfois très loin et dont on connaît les dangers ?

Eh bien la réponse se trouve dans cette vidéo tournée dans le bassin du zoo de Saint-Louis, dans le Missouri. Regardez ces deux ours qui s’amusent dans leur enclos et qui animent l’eau de telle manière à réaliser de belles et gigantesques vagues. C’est visiblement l’heure ou ils ont envie de s’amuser et de rigoler.

Notons que le débat reste ouvert sur les animaux en captivité mais dans le cas présent c’était encore l’occasion de vous faire découvrir une vidéo qui cartonne sur la toile.

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Hugues dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

►►► A lire aussi La piscine conteneur : un concept séduisant qui fait son chemin