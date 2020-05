Ces marques de beauté, 100% belges, qu'on veut impérativement "Chez Soi"

Avec la crise du covid-19, beaucoup de gens ont voulu se tourner vers le commerce local ou eshops 100% belges. Une excellente initiative pour soutenir un secteur qui en a bien besoin, et dans ce registre, on ne le sait pas assez mais il existe pas mal de belles marques de produits de beauté 100 % belges qui méritent vraiment d'être connues, parce qu'elles font des produits formidables qui véhiculent souvent de belles valeurs! Petit focus avec Valerie kinzounza sur ces produits au naturel, bien de chez nous.

Une marque a créée par Isabelle Ulenaers qui, après avoir connu des déceptions en utilisant des produits soi-disant totalement naturels, a eu l'envie de créer une ligne de produits dont elle connaitrait vraiment les ingrédients et conçue en respectant la nature. Ces produits sont adaptés à tous les types de peau et sont réalisés à partir d'une liste de substances aux propriétés soignantes avérées, non-allergènes et sans effets secondaires connus (géranium, beurre de karité, aloe vera…). Les produits sont des bombes de vitamines et les emballages sont recyclables. www.naturalself.eu

C’est une marque créée en 2006 et qui revendique son identité 100% belge. La gamme, très large, est composée de produits de soin naturels pour le corps et le visage. Comme ils le dissent eux-mêmes: " Ce sont des produits pratiques et équitables pour une peau éclatante, un poids équilibré et un corps en pleine santé ". On y trouve aussi des shakes protéinés ou des complements alimentaires. Du développement à la fabrication, tout est réalisé en Belgique par une équipe pluridisciplinaire d’experts. Je suis fan de leurs produits qui sont de très haute qualité. www.rainpharma.com

C'est une marque créée en 2012 par la jeune Marine André, durant ses études. Avec une maman pharmacienne et un papa Ingénieur chimiste, elle a grandi entourée de pots de crème! > Bee nature, c'est quoi? C'est une gamme de produits de soins naturels (savon, gel douche, crème mains et visage…) conçus à base de miel (un miel bio issu du commerce équitable). Pourquoi le miel? Pour son grand pouvoir cicatrisant et régénérant. La production se fait dans un ETA (établissement de travail adapté) en Belgique. Marine étant jeune maman, elle a lancé la gamme "Babee Nature" et qui est la première gamme de produits pour bébé naturelle, sans ingrédient allergène ou irritant, et sans composant nocif pour la santé des tout petits. Une vraie gamme pour toute la famille! www.beenature.be

C’est une marque créée en 2016 par Charlotte Renard, une esthéticienne et maquilleuse. Bobone, c’est une marque qui a voulu ressusciter le savoir-faire d'autrefois, en exclusivement 100% naturels, certifiés biologiques et/ou provenant d’artisans locaux. Tous les produits sont éthiques, ne contiennent aucune substance nocive, sont fabriqués artisanalement dans leur atelier à Libin, au Coeur de l’Ardenne. Pour un objectif "zéro déchet", Bobone propose des emballages en carton sans plastique. Les contenants sont en verre réutilisable et les couvercles en plastique recyclé. J’adore le packaging et les noms délicieusement désuets des produits : Lucien, Marthe… www.Bobone.be

Et aussi...

Ces marques de beauté 100% belge qu'on veut impérativement "chez soi" - © Tous droits réservés

1/ Cîme

C'est une marque fondée par deux amies, Anke et Isabel, qui ont voulu créer une gamme de produits de soins naturels et bio de haute qualité dont les ingrédients proviennent de plantes ayant poussé à l’air pur des hauteurs de l’Himalaya. A une altitude supérieure à 3000 mètres, les plantes s’adaptent à des conditions climatiques très difficiles (vent violent, froid extreme, soleil intense). Du coup, elle ont une efficacité et une puissance exceptionnelles. Tout est fabriqué par des fermiers de l’Himalaya auquel Cîme reverse un salaire équitable. Pour chaque produit acheté, CÎME donne une part des bénéfices au projet scolaire de l’organisation humanitaire Nepal Trust. www.cime-skincare.com

2/ Delbôve

C'est une marque assez fascinante qui a été créée en 1965 par Roger Delbôve, spécialiste en soins capillaires, et son épouse Marion, ex-collaboratrice chez Helena Rubinstein, qui décident de concevoir dans leur laboratoire de Bruxelles des produits de soin de la peau basés sur l’homéostasie (c'est-à-dire l'équilibre interne de l'organisme). Ils sont vraiment en avance sur leur temps et c’est comme ça que naît leur produit le plus emblématique, la fameuse crème aux résultats si bluffants qu’elle est baptisée " crème sorcière ". Aujourd'hui les deux fondateurs sont décédés et la marque a été reprise par Gina d’Ansembourg qui perpétue leur héritage. La gamme Sorcière s’est étendue, avec une ligne de soins naturels et bio aux ingrédients nobles et plantes médicinales pour le visage et le corps. Un vrai ritual de beauté. www.delbove.com

3/ Etnik Cosmetics

Une super gamme de produits naturels développée pour les peaux mates, métissées et noires. C’est une affaire de famille puisque les fondateurs, Caroline Robert et Serge Poisson, forment un couple mixte qui était confronté à la difficulté de trouver des soins adaptés aux peaux métisses, pour leurs enfants. Ils ont donc voulu lancer une gamme de soins de qualité adaptés à la famille. Le résultat, ce sont 8 produits composés à 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle et qui s’inspirent des recettes de beauté ancestrales africaines. On trouve des actifs comme le cacao, la mangue, le jojoba, le tournesol et la datte du désert. La marque est basée à Limal et a vraiment une belle démarche éthique. www.etnik-cosmetics.com/

4/ Makesenz

MakeSenz est une marque de soins éco-consciente, engagée vers une beauté saine et authentique qui protège la peau, la santé et l’environnement. La devise de Sophie Trenteseaux, sa créatrice, c’est " Moins mais mieux ", parce que tous les produits MakeSenz sont pensés pour simplifier les routines beauté et pour améliorer leur efficacité grâce au choix d’ingrédients naturels qui redonnent vie à la peau sur le long terme. La gamme est certifiée vegan, bio et labellisée ‘slow cosmétique’. www.makesenz.be