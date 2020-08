Ces humains reçoivent la visite d'un loup à crinière au Brésil

Mathieu Van Overstraeten a partagé une vidéo tout à fait étonnante qui a été diffusée sur le web : l'arrivée d'un animal presque imaginaire dans un monastère brésilien : un loup à crinière.

Il nous arrive de croiser de temps à autre des animaux plus rares que d'autres sur notre territoire : une biche, un sanglier ou un chevreuil par exemple.

Au monastère Santuário do Caraça, dans la serra do Caraça de l'État du Minas Gerais au Sud-Est du Brésil, "des moines ont laissé des petites choses à manger et ont vu surgir un animal assez étrange, un loup à crinière" souligne Mathieu Van Overstraeten.