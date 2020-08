Azul, pavillon d'été : l'énorme succès de l'ambiance portugaise

Ces deux jeux à succès prolongeront encore l'ambiance des vacances d'été - © Next Move

Azul, pavillon d'été vous emmène au Portugal alors que le roi Manuel 1er "souhaite marquer le 16ème siècle de son empreinte". Pour y parvenir, il fait appel aux plus talentueux artisans du pays de concevoir de prestigieux édifices.

Si vous êtes un(e) habitué(e) des jeux de société, le nom du jeu vous est peut-être familier car une première version du jeu est sortie en 2017 et "cela a été un énorme succès" rappelle Pascal Michel. Le jeu a connu deux éditions et voici la troisième avec des améliorations. Le jeu a été primé à de nombreuses reprises grâce au graphisme, aux couleurs et à son objectif.

Azul se joue de 2 à 4 joueurs en 30 minutes et chacun reçoit une carte comportant des étoiles de couleurs. À chaque manche, chaque joueur doit piocher dans une fabrique les mosaïques d'une seule et unique couleur.

Les tours continuent jusqu'à épuisement des couleurs.

Il faut donc récolter des tuiles de couleur et ensuite les placer. Mais chaque étoile peut être composée de six tuiles d'une même couleur. Si vous n'en possédez qu'une d'une seule couleur, vous ne gagnez qu'un point, et plus selon le nombre de tuiles identiques que vous avez récoltées.

Le jeu se joue en six manches et bous pouvez remporter plus de points de victoire en réalisant des bonus et en complétant des étoiles. De plus, à chaque manche, il y a une couleur joker qui vaut toutes les couleurs, une des nouveautés de cette troisième édition comme le stockage des tuiles pour la manche suivante.

Pascal Michel a adoré ce jeu pour sa stratégie : "Quand on joue à deux c'est encore plus compliqué car on casse plus facilement la stratégie de l'autre". D'après de nombreux blogs, ce serait aussi la version la plus amusante et stratégique.