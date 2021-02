Ces artistes flamands qui cartonnent à absolument découvrir

Gilles Delvaulx, le chroniqueur francophone vivant en Flandre, a mis à l’honneur un groupe et deux artistes flamands qui chantent dans leur langue maternelle et qui méritent l’intérêt des francophones dans Le 6-8.

Pour les francophones de Wallonie et de Bruxelles, la musique flamande cache encore beaucoup de secrets. En effet, les artistes qui nous sont parvenus depuis le nord de la frontière linguistique peuvent se regrouper en trois catégories : abstraction faite des artistes qui chantent dans la langue de Molière comme Arno et Axelle Red ; Clouseau et Will Tura sont ainsi deux monuments de la chanson flamande encore actifs et "sont respectés et respectables mais sont assez datés" ; à l’inverse, la musique moderne flamande que les francophones connaissent provient de dEUS ou de Hooverphonic, qui nous représentera d’ailleurs en 2021 à l’Eurovision avec à nouveau Geike Arnaert, leur chanteuse iconique.

"Avouons-le, dEUS ou Hooverphonic ce n’est pas vraiment de la chanson flamande mais de la pop-rock anglo-saxonne voire américaine" estime Gilles Delvaulx. Mais heureusement, il existe bien des artistes qui mêlent néerlandais et modernité. Voici les trois coups de cœur du chroniqueur qui cartonnent actuellement au nord du pays.

Tous ont fait sensation aux MIA’s, l’équivalent des D6bels Music Awards en Flandre.