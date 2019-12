Notre système de défense est de deux ressorts : l’immunité acquise et l’immunité innée. La première est fonction de ce que l’on mange, de notre pays et notre environnement quotidien...

Et les "post", c’est ce que les bactéries ont produit – un concept à l’étude et qui semblerait faire ses preuves. Cela se présenterait sous la forme de gélules.

L’immunité de base est tributaire de notre bonne hygiène de vie, de notre alimentation équilibrée. On le sait, notre flore intestinale doit être aux petits soins. On connaît les bienfaits des prébiotiques, probiotiques mais aussi des postbiotiques.

Les aliments qui boostent notre immunité

Ces aliments qui boostent notre immunité - © artJazz - Getty Images/iStockphoto

- le miel : Il est anti… TOUT ! Anti inflammatoire, anti viral, anti bactérien,… le produit miracle et sous tous ses dérivés.

- le gingembre : souvent combiné avec du citron, c’est un anti-inflammatoire général, il nettoie les toxines

- l' echinacea : un complément alimentaire – un immustimulant, il a une action efficace sur les voies respiratoires

- la racine d’astragalus pour son action de désintoxication

- le ginseng que tout le monde connaît et qui donne tonus – vitalité. C’est le superhéros des boosters.

On n’oublie pas les vitamines et notamment la vitamine D dont nous sommes tous pratiquement en carence. Mais aussi la vitamine A – K – C – B – le fer – le sélénium et le zinc.

Vous voilà reboosté avec un système immunitaire qui vous prémunira de tous les maux d’hiver !