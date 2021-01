Ce petit support vous permettra de mieux respirer sous votre masque

Vous vous sentez parfois oppressé pour respirer sous votre masque ? Luana Fontana a la solution pour vous avec un support de masque. "On revit", en vient même à dire Sara De Paduwa dans Le 6-8.

Il n’en faut parfois pas des tonnes pour régler un petit désagrément qui vient souvent nous gêner au quotidien en cette période de pandémie. Si les masques permettent de nous protéger les uns les autres contre le virus, nous sommes aussi très contents de pouvoir nous en débarrasser une fois chez soi. Ce matin dans Le 6-8, Luana Fontana a testé pour vous : le 3D Facemask Bracket, autrement dit, un support à placer entre votre bouche et le masque permettant de bénéficier de plus d’air et par conséquent, de se sentir moins oppressé.

Pratique pour le maquillage… moins pour les lunettes

Le support est également utile pour éviter de tacher l’intérieur du masque lorsqu’on est maquillé, mais aussi pour éviter la catastrophe au moment de le retirer pour manger en cours de journée, par exemple, assure la chroniqueuse.

"On respire beaucoup mieux, et au niveau de la voix, on entend beaucoup plus distinctement, j’ai l’impression", s’exclame Sara après avoir testé le support. La journaliste des Niouzz assure ensuite qu’il est possible d’en trouver un peu partout : "Sur Amazon, sur Wish, en tapant le nom de l’objet sur Google. Les prix sont aussi très différents. Par exemple, ici, j’en ai eu 10 pour 5€ en commandant sur Wish."

Malheureusement, Luana Fontana constate qui trouve actuellement toute son utilité l’est moins pour ceux qui portent des lunettes. "On pourrait croire que ça règle le problème de la buée sur les lunettes, mais ce n’est pas le cas ? Vu que ça laisse passer plus d’air, il y a d’autant plus de buée", déplore la chroniqueuse.

Le 3D Facemask Bracket reste malgré tout un objet très pratique à utiliser au quotidien, notamment pour les nombreuses personnes devant porter un masque tout au long de la journée.

