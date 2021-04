Ce lion de mer s’invite sur les bateaux de pêcheurs à l’heure de table

Ce mammifère marin a pour habitude de pratiquer le pique-assiette et cela n'a pas l'air de déplaire aux pêcheurs. On le sait, en mer on a pour habitude d’être suivis par des oiseaux ou mouettes lorsqu’elles aperçoivent du poisson à bord du bateau. Vous pensez qu’il n’y a rien d’extraordinaire à ce rituel et qu’aucun autre animal ferait de même ? Eh bien détrompez-vous, sur le large de Cabo San Lucas au Mexique un invité surprise va pointer le bout de son nez et il a la technique pour monter à bord du bateau.

Ce lion de mer connaît visiblement bien la maison et la technique de pose pour s’improviser en invité au moment du repas. Couché sur le bateau, il plonge sa gueule dans la réserve d’eau où se trouve le repas et il s’en sort visiblement admirablement bien. Une chose est certaine, il a pris l’avance sur les oiseaux ! Une véritable mascotte pour les marins.

Ces images sont magnifiques et elles font le buzz sur les réseaux sociaux. Elle nous donne un peu d’évasions en ce début de vacances de printemps.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

►►► A lire aussi Ce chat coincé au fond d’une canalisation est sauvé et n’a visiblement pas tout compris

Regardez plutôt !