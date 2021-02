Ce groupe d’oiseaux interprète une œuvre éphémère à la guitare électrique

A la fois animal et musical, le post du jour qu’Hugues Hamelynch vous propose de découvrir ce mardi vol très haut. Que se passe-t-il quand on met des guitares électriques dans une volière où il y a une septantaine d’oiseaux ?

Eh bien un groupe d’oiseaux se mettent à jouer de la guitare tout simplement. "Je ne vous dis pas après l’état de la guitare sans compter les déjections" sourient Sarah et Carlo de Pascale. C’est une expérience menée par Céleste Boursier-Mougenot artiste française qui n’en n’est pas à sa première expérience. Dans cette vidéo qui fait le buzz sur la toile, il y a quatorze guitares électriques et septante oiseaux qui se posent et volent de manière aléatoire sur les fils. "Cela rappelle la musique contemporaine des années 70" ajoute encore Carlo de Pascale. Le groupe "ACDC n’a qu’a bien se tenir" sourit Hugues.

Regardez plutôt !

