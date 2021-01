Ce couple d'octogénaires s'en donne à cœur joie et fait le buzz sur le réseau social Tik Tok

Au son de Ray Charles, deux résidents de Doncaster, en Angleterre, ont enflammé le réseau social prétendument réservé aux jeunes…

Qui a dit qu’il fallait être jeune pour être funky ? Pas Joseph et Sylvia en tout cas. Ces deux octogénaires anglais, respectivement 88 et 82 ans ont rompu la monotonie et la tristesse engendrées, en Grande-Bretagne comme ailleurs, par le confinement et la pandémie de Covid-19, en se lançant dans une petite fête à deux sur le tapis du salon.

Et comme ce sont des gens de goût, c’est au son de Ray Charles et de son inusable Hit The Road Jack qu’ils ont bougé leurs corps. Le couple a été encouragé à sortir par leur fille qui les voyait déprimer. Elle eut l’idée de les filmer de poster le tout sur le réseau social TikTok qui prouve qu’il n’est pas réservé aux jeunes : la fille de Joseph et Sylvia, sur le compte de laquelle la séquence a été postée, est elle-même sexagénaire.

Le dynamisme et la fraîcheur de nos vieux amoureux, ont en tout cas ému la toile, puisque la vidéo a été "likée" près de trois millions de fois.

