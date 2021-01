Ce chien ne demande qu'une seule chose : remporter le "Tiercé" et c'est une course à rebondissements !

Un mot que l’on n’entend plus aussi souvent qu’avant et que je ne connaissais pas c’est : "turfiste" s’étonne Hugues. Fait peu courant, mais éternel turfiste dans l’âme, ce chien assiste au départ d’une course hippique à la télévision et cela à plutôt l'air de lui plaire.

A en voir son attirance pour la télé, son excitation est à son paroxysme ! Il bondit et rebondit, encore et encore devant sa télé !

Bref, une vidéo qui ne manque pas de rebondissements !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile.

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt !