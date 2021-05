Ce chat aux yeux hypnotiques à un effet bœuf et cela se voit

Tout est dans le regard on le sait et cette image le prouve encore. Un post du jour spécial pour Bénédicte Flament, notre vétérinaire maison que l’on retrouve tous les mercredis pour sa chronique et qui nous parlait de l’herbe à chat ce matin.

C’est prouvé scientifiquement les chats qui ont de grands yeux attirent la compassion. Un peu comme les bébés, regardez plutôt !

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Delphine Simon dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

