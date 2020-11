Catherine Laborde : "J'adore que l'on me reconnaisse encore dans la rue"

Catherine Laborde a fait la pluie et le beau temps en tant que visage météo de la chaîne de télévision française TF1 pendant 28 ans. Elle a pris sa retraite en 2017 et se consacre désormais uniquement à de nouvelles publications. Son dernier livre, Amour malade, écrite avec son mari, l'écrivain Thomas Stern , est paru en 2020.

L'ancienne présentatrice météo de TF1 "est toujours très touchante et émouvante" confie le chroniqueur au sujet de ce livre qu'il a dévoré en à peine deux heures.

"On avait écrit un livre tous les deux il y a une dizaine d'années (NDLR : Mon homme, ma femme en 2007) et on avait envie de reconnaître l'expérience parce qu'elle nous avait apparue joyeuse et facile à faire. On s'est rendu compte cette fois-ci que ce n'était pas toujours joyeux mais à l'époque il n'y avait pas encore la pandémie qui a sans doute changé les rapports entre nous mais peut-être pas tant que cela, c'est une des révélations du livre" révèle de son côté Catherine Laborde .

"Son mari est donc très présent dans sa vie maintenant, et dans ce livre, c'est toute une discussion entre eux parfois très dure et violente" commente à ce propos David Barbet .

Amour malade développe la relation entretenue par le couple de l'ancienne présentatrice météo française atteinte en 2018 par la maladie à corps de Lewy une maladie dégénérative dont les symptômes sont à la fois ceux de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer.

"Ce sont des moments extrêmement agréables de retrouver un passé où on a été heureux mais j'ai cette maladie, je ne tiens pas à ce que l'on en parle particulièrement mais je suis obligée de surveiller un petit peu ce qu'il se passe. Il y a moins de liberté maintenant pour moi que j'en avais en quittant TF1 mais sinon tout va bien" tempère-t-elle.

S'éloigner de la célébrité

Lors de sa dernière présentation de la météo, elle avait lancé "vous m'oublierez, moi non, je vous emporte avec moi, je vous aime". Catherine Laborde conserve finalement, à son agréable surprise, son public encore aujourd'hui. "C'est pour cette raison que l'on a aussi écrit ce livre avec Thomas parce que c'était le seul moyen de prendre un peu de recul avec ce qu'il se passait parce qu'il ne faut pas être dupe de ce que l'on provoque quand on passe à l'image et c'est ce que nous a permis l'écriture de ce livre" explique-t-elle dans un premier temps.

"Pour répondre plus directement à votre question, j'adore que l'on me reconnaisse dans la rue encore trois ans plus tard alors que j'ai quitté TF1, j'adore cela" déclare-t-elle ensuite.

Et vous devriez adorer ce livre qui vous plonge dans l'intimité de votre rayon de soleil Catherine Laborde et de Thomas Stern.