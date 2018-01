Cassez la routine des sports d'hiver !

Les aurores boréales - © Tous droits réservés

Caroline Sury en parle aussi dans son article pour le journal L'Echo : les Belges partent traditionnellement en France, en Suisse, en Autriche ou en Allemagne pour leurs vacances d'hiver. Mais il existe tout un tas d'autres destinations, des plus lointaines aux plus proches, des plus coûteuses aux plus économiques.

Par exemple, le Canada compte plus de 70 stations de ski, les Etats-Unis en comptent 500 et le Japon les surpassent avec 600 stations de ski ! Evidemment, ces destinations sont loin et peuvent donc être plus onéreuses. Mais il est possible de changer des destinations habituelles tout en restant en Europe. La plus grande station de ski d'Europe est située en Suède, tandis qu'en Laponie on peut visiter des élevages de rennes ou partir à la recherche des aurores boréales.



Pour les petits budgets et les vacances pour les grandes familles, il y a aussi la République Tchèque et le nord de l'Espagne, qui est une destination proposée depuis deux ans par les tours opérateurs.