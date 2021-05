Carole Gaessler, journaliste à France Télévisions : "La télévision a encore un rôle de fédérateur"

Carole Glaesser est un visage bien connu des Français, présentant le 19/20 mais surtout Des racines et des ailes sur France 3. Cette émission mythique dont le but "est de faire voyager les téléspectateurs" existe depuis 1997 et la journaliste en assure l’animation depuis 2014.

"On a plus recentré sur la France, les régions françaises, alors qu’on avait des programmes aussi en Italie, pour redécouvrir nos régions" raconte Carole Gaessler qui note les contraintes habituelles aussi des tournages mais aussi la difficulté à faire la promotion de sites touristiques encore fermés dans l’Hexagone. "Je dois aller en repérage pour une émission dans le Nord-Pas-de-Calais je ne suis pas sûr que je pourrai car tous les sites seront fermés".

Tout comme en Belgique, le covid-19 a aussi bousculé le travail général du journal télévisé en France. Carole Gaessler explique les éléments auxquels elle a dû prêter davantage attention en ces temps troublés pour le 19/20.

"D’un côté on a besoin d’infos et d’un autre il faut qu’on fasse attention à l’info qu’on donne car on contribue aussi à l’état d’esprit des Français" confie-t-elle.

C’est la première fois que notre profession, comme le pouvoir politique est confrontée à un sujet qui nous occupe ardemment et aussi longtemps.

La journaliste et présentatrice de 53 ans doit donc composer avec son rôle de journaliste du service public mais aussi avec l’impact psychologique qu’implique sa profession sur la population. Tout comme la RTBF, elle tente depuis quelques mois, de construire un équilibre entre bonnes et mauvaises nouvelles. "C’est très compliqué pour nous journalistes de nous renouveler, de ne pas être trop anxiogène tout en disant les choses parce que c’est ce qui fait aussi que chacun reste vigilant. C’est une période très compliquée. Je pense que Les Français sont fatigués et nous aussi, et nous-mêmes nous sentons cette lassitude comment transmettre encore de l’énergie alors qu’on manque de visibilité et qu’il y a près de 100.000 morts en France".