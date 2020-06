Carlo vous fait découvrir les salades avec du pain autour de la Méditerranée

L'été c'est la période où l'on se fait plaisir mais où on mange frais également ! Si en Europe de l'Ouest on connaît très bien les salades César et salades niçoises, on connaît moins les salades faites avec du pain mouillé, typiques de la Méditerranée. Carlo vous propose un petit tour d'horizon de ces étonnantes traditions.

Friselles, panzanella et pappa en Italie

Le tour du monde des salades avec du pain - © alinalina - Getty Images/iStockphoto Le tour du monde des salades avec du pain - © Lesyy - Getty Images/iStockphoto Le tour du monde des salades avec du pain - © MychkoAlezander - Getty Images/iStockphoto

En Italie, dans la région des Pouilles, semblable à la Grèce, on trouve les friselle, un pain en forme de donut. "On cuit le pain, on le coupe en deux, on le fait sécher sur des fils grâce au trou du milieu et on fait exactement la même chose que les Grecs à la différence qu'il n'y a pas la feta" révèle Carlo De Pascale.

À l'origine, "les marins la prenaient avec eux et régénéraient le pain dans l'eau de mer".

En Toscane, on trouve une autre salade de pain typique, la panzanella. "En Toscane, il n'y a pas de sel dans le pain donc il faudra saler pas mal la salade. Ce pain sec on va le mouiller et on va en faire avec ses doigts comme un taboulé, on va émietter le pain. Cela doit être un peu granuleux. Puis on va mélanger du basilic, du vinaigre, beaucoup d'huile de sel et de poivre et par exemple même des cornichons" détaille le chroniqueur.

On propose également une salade avec du pain cuit en Toscane, qu'on appelle pappa al pomodoro. "On va prendre les tranches de pain, les faire frire dans l'huile d'olive et là on peut mixer petit à petit" assure Carlo. "On va faire cuire des tomates avec ce pain, mettre de l'ail de l'huile d'olive, du basilic et faire refroidir cet espèce de gaspacho".

