Carlo De Pascale vous donne des idées pour des zakouski de Noël

© Tous droits réservés

Quoi de plus simple que de faire des croque-monsieur ? Il suffit généralement d’empiler des ingrédients (fromage, jambon, tomate, etc.) entre deux tranches de pain, et de faire griller le tout au four, à la poêle, ou dans un appareil spécial à croques.

Pour rajouter un petit côté festif, on peut remplacer certains ingrédients par quelque chose de plus sophistiqué qu’un simple fromage en tranche. Brie, brillat-savarin, comté, cheddar, gruyère de qualité, parmesan… À peu près tous les fromages peuvent faire l’affaire.

Carlo vous montre deux idées d’associations originales et simples à réaliser, pour changer des zakouski surgelés qu’on a souvent tendance à acheter par facilité.