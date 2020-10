Carla Bruni marque son retour, Queen assure dans un album live avec Adam Lambert

Un album live de 20 titres avec Adam Lambert

Carla Bruni marque son retour, Queen assure dans un album live même avec Adam Lambert - © Universal

Queen assure, même près de 30 ans après le décès de Freddie Mercury, toujours aussi bien en concert, la preuve avec cet album live de 20 titres, Live Around the World, enregistré entre Londres, Lisbonne, le Japon et l'Australie, sorti ce 2 octobre.

Adam Lambert, 38 ans, vainqueur de American Idol et quatre albums solo à son actif, est le nouveau chanteur du groupe qui compte toujours Brian May et Roger Taylor.

"Le gars n'a pas le charisme de Freddie Mercury" note Bruno Tummers, qui loue toutefois ses larges capacités vocales proches du défunt chanteur.

Sur cet album live, vous retrouvez autant des tubes comme Another One Bite The Dust, Under Pressure, I Want To Break Free, We Will Rock You ou We Are the Champions mais aussi des titres moins connus comme I Was Born To Love You, "une chanson solo de Freddie Mercury sur son premier album dans les années 80 qui avait été réenregistrée ensuite par le groupe et sortie sur l'album posthume Made In Heaven" remarque le chroniqueur.

Selon Bruno, inutile de vous procurer cet album si vous possédez déjà une compilation avec la voix de Freddie Mercury mais cet album live ravira les fans qui sont venus voir Queen & Adam Lambert, notamment au Palais 12. "C'est très important que les chansons continuent à vivre. Ce n'est pas parce que Freddie Mercury a disparu que tout à coup on ne peut plus chanter ces chansons-là" estime enfin le chroniqueur.