Calogero et Gims sortent leur album après de nombreux reports

Les nouveaux albums de la semaine sont signés Calogero et Gims. Bruno Tummers vous en parle dans Le 6-8 et fait le point sur les compils qui sortent en fin d'année. Outre les nouveaux albums d'artistes anglophones internationaux comme Jamie Cullum, Ariana Grande ou Sam Smith, des nouveautés musicales affluent aussi côté francophone.

Calogero enfin de retour dans chaque "Centre Ville"

© Universal C'est la sortie du jour ce 4 décembre : Calogero sort, après plusieurs reports, son huitième album studio, Centre Ville. Plusieurs singles y figurent comme La rumeur ou On fait comme si, sorti en mars 2020 et toute première chanson francophone à raconter le confinement. "Je trouve que Calogero il n'est jamais aussi bon que quand il raconte la société, c'est ce cas dans ce titre là et il l'avait déjà prouvé dans le passé avec Un jour au mauvais endroit" glisse à ce propos Bruno Tummers. Un troisième titre a également été révélé fin novembre avec Celui d'en bas. Centre Ville est "un album qui est un peu plus intime dans ses textes même si ce n'est pas lui qui écrit ses titres" note le chroniqueur. L'artiste français a en effet collaboré avec Benjamin Biolay et son auteur habituel, Paul École, pour l'écriture de cet album. Parmi les thèmes abordés on trouve entre autre la déambulation d'un homme en centre ville au début de la nuit ou un papa qui espère avenir meilleur pour ses enfants. La force de Calogero, c'est avant tout son sens de la mélodie, qui figure aussi sur cet album selon Bruno Tummers. "Il invente de nouvelles musiques mais quand on l'écoute la première fois on a déjà l'impression de les avoir en tête. Il y a une immédiateté et cet album va évidemment ravir les fans et en plus on passe de moments acoustiques à d'autres très orchestrés avec des cuivres" analyse-t-il.

Gims revient entre hip-hop et variété

© Sony Lui aussi a reporté son nouvel album pour attendre l'ouverture des magasins. Gims revient avec Le fléau. L'artiste est un gros vendeur d'albums physiques pointe Bruno Tummers, alors que les débuts de sa carrière au sein du collectif Sexion d'Assaut avaient été compliqués pour lui avec de nombreuses critiques. Il a depuis enchaîné les tubes en solo avec Sapés comme jamais ou La Même en duo avec Vianney. "Il oscille sans cesse entre rap et variété. Il a lancé sur ce nouvel album des sonorités plus rap" constate le chroniqueur musical du 6-8. On compte des collaborations avec une quinzaine de rappeurs comme Vald, Kaaris ou Heuss L'Enfoiré. Quelques titres variété figurent encore néanmoins sur l'album comme Origami et le générique de la nouvelle série de la RTBF et TF1, Ici tout commence, avec Jusqu'ici tout va bien. Gims est un infatigable de la musique. "Si cet album ne séduit pas les fans il sortira probablement d'autres titres, des rééditions, on sait que ce n'est que la première étape de Le fléau et il pourrait revenir avec des gros titres variétés" estime Bruno.

La compilation de tous les albums de Dire Straits

© Universal Venue de saint Nicolas oblige dans Le 6-8, de nombreuses compilations étaient à gagner par les téléspectateurs. Ces coffrets et best of fourmillent en cette fin d'année 2020 à commencer par Dire Straits, le groupe formé dans les années 1970 autour du chanteur et guitariste Mark Knopfler. La formation britannique a sorti six albums, réédités dans ce coffret The Studio Albums 1978 - 1991. Figurent ainsi leurs plus grands tubes comme l'immense Sultans Of Swing de 1977, Brothers In Arms en 1985 ou encore Calling Elvis en 1991.

Chimène Badi reste "Entre Nous"

© Universal Chimène Badi a aussi sorti sa compilation, du même titre que son immense tube, Entre Nous. Révélée en 2002 dans Popstars, elle sort ce tube sur un album composé par l'ancien producteur de Lara Fabian, Rick Allison, mais aussi Retomber amoureux signé par Marc Lavoine par après la reprise Je viens du Sud de Michel Sardou. On retrouve également ses duos avec Johnny Hallyday, Billy Paul, ou encore Julie Zenatti.

La compilation hommage à John Lennon

© Universal On célèbre le 8 décembre les 40 ans de la disparition de John Lennon. Gimme Some Truth, une compilation sort à cette occasion pour l'artiste qui aurait dû fêter ses 80 ans en 2020. "Une personnalité très complexe qui a peut-être mal vécu le succès et l'a mal digéré au contraire de Paul McCartney qui était peut-être plus sain, avec une vie plus saine" estime Bruno Tummers. On retient de sa carrière solo d'énormes tubes comme Imagine, Jealous Guy, Give Peace a Chance, Woman, et sept albums entre 1970 et 1980. "Le son est remasterisé, les mixages ont été refaits, c'es vraiment un très beau travail cette compil' de John Lennon" promet le chroniqueur.

Un triple best of pour Jane Birkin

© Tous droits réservés Jane Birkin sort de son côté un triple best of avant son nouvel album qui paraîtra à la mi-décembre. La chanteuse est au départ comédienne. "C'est ainsi qu'elle rencontre Serge Gainsbourg, sur le tournage du film Slogan" rappelle Bruno Tummers. L'auteur-compositeur-interprète français l'a faite chanter et lui a écrit une dizaine de tube comme Je t'aime moi non plus ou Ex fan des sixties. Après son décès, Jane Birkin a elle continué de sortir des albums : des reprises de Gainsbourg en diverses versions, un album en anglais notamment. Avec ce triple best of, "pour la première fois on a vraiment toute la carrière de Jane Birkin avec aussi les duos qui sont sur cet album" constate le chroniqueur musical. Retrouvez l’actualité musicale avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.