C’est le "Mois de la Nature" à Bruxelles : évadez-vous dans la région, entre défis et découvertes

Dans Le 6-8, Virginie Hess, notre dame nature, revient sur la première édition du Mois de la Nature lancée ce 1er mai à Bruxelles. Une initiative nous invitant tous à la découverte de la ville nature.

Du 1er au 30 mai 2021, c’est le Mois de la Nature à Bruxelles. A travers ce nouvel événement, l’administration bruxelloise de l’environnement de l’énergie invite les Bruxellois (mais pas que…) à partir à la découverte de la faune et la flore urbaine de la capitale.

"A Bruxelles, il existe quatre grands types de paysages", explique Virginie Hess, "la ville dense, milieu très urbanisé ; la ville campagne et ses ambiances champêtres que l’on retrouve en périphérie ; la ville forêt avec la forêt de Soignes et enfin la ville d’eau".

Tous connectés entre eux, ces paysages bruxellois accueillent chacun une diversité d’espèces animales et végétales parfois insoupçonnée. "On ne dirait pas, mais Bruxelles est une ville verte. Saviez-vous que 50% du territoire bruxellois est vert ? La forêt de Soignes recouvre déjà 10% auxquels s’ajoutent les jardins, les parcs, les cours d’eau, etc.", précise la chroniqueuse.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir cette nature en ville grâce au large programme et multiples activités que propose Bruxelles Environnement, à faire en extérieur avec sa bulle, en autonomie ou sur inscription.