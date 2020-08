C'est la rentrée des classes : retour en images sur la rentrée en 1974

La rentrée 2020 démarre et quoi de mieux que de se replonger dans les sources pour retrouver la nostalgie de cet événement annuel ? Hugues Hamelynck sonne la fin de la récréation avec cette archive de la Sonuma dans Le 6-8.

Le 1er septembre, c'est la rentrée des classes ! Cette rentrée 2020 restera sûrement gravée dans les mémoires et dans les archives au vu des conditions sanitaires exceptionnelles qui l'entourent. L'événement retient malgré tout toujours l'attention des médias tant cet événement est important pour petits et grands.

Et entre 1974 et 2020, le fossé entre les codes vestimentaires des élèves n'aura sûrement jamais été aussi éloigné en témoignent ces images d'un reportage conservé par la Sonuma. "Tout a changé" note Hugues Hamelynck : uniformes, grandes chaussettes, cartables en cuir, franges et coupes au bol ont laissé place à plus de diversité.

Mais déjà en 1974, selon le journaliste en charge du reportage, l'école n'est pas en phase réelle avec la vie active.